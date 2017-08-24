行動裝置保險 明年元旦上路

現行電信業銷售的手機保險將進行改版，更名為行動裝置保險，產險公會表示，保險標將除手機外，還擴大平板、NB(筆電)，新版保單將於明年元旦正式上路。

由於新保單前線銷售人員需要證照才能銷售，產險公會將提供從業人員考產險業務人員資格，考試通過將能銷售行動裝置保險，初步預期有3000人需要拿取證照。

手機保單逐漸普及，產險公會統計，近1年的簽單保費收入10億元，每張年保費約1000元上下，必須在電信公司、購買手機當下決定投保才行，保障以行動裝置使用上或意外受損為主。

產險公會理事長陳燦煌表示，新的行動裝置保險由於保險標的擴大，但保費應該會維持過去的水準，不至於會上漲；目前提供手機保險的產險公司，包括美商安達產物、法國巴黎、富邦、新安東京海上、和泰等產險公司。

(中時)