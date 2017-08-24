行動裝置保險 明年元旦上路
現行電信業銷售的手機保險將進行改版，更名為行動裝置保險，產險公會表示，保險標將除手機外，還擴大平板、NB(筆電)，新版保單將於明年元旦正式上路。
由於新保單前線銷售人員需要證照才能銷售，產險公會將提供從業人員考產險業務人員資格，考試通過將能銷售行動裝置保險，初步預期有3000人需要拿取證照。
手機保單逐漸普及，產險公會統計，近1年的簽單保費收入10億元，每張年保費約1000元上下，必須在電信公司、購買手機當下決定投保才行，保障以行動裝置使用上或意外受損為主。
產險公會理事長陳燦煌表示，新的行動裝置保險由於保險標的擴大，但保費應該會維持過去的水準，不至於會上漲；目前提供手機保險的產險公司，包括美商安達產物、法國巴黎、富邦、新安東京海上、和泰等產險公司。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。