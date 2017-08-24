洛德畫廊 明展出陳澄波等8位藝術家畫作
台中市的洛德畫廊，明（25）日將在「想台中咖啡館」，舉辦夜宴-「遊藝於宴」，展出包括陳澄波、蘇奕榮、梁奕焚、洪俊河、張永村、簡君惠、廖述乾，及林嘉泥等8位藝術家畫作，並透過歐式餐點、品酒會、悠揚音樂，及絲巾展示教學，讓出席者都能與畫為伍。
而知名畫家梁奕焚，還以視訊對談「創作及紐約美學」，分享其創作心得。
為擴大此次活動效果，洛德畫廊還結合包括東順興、上品寢具、明湖水漾飯店、阿秋大肥鵝、吉優、亞曼達、安可喬治美式餐廳、無己之凡生活空間、沛美生醫，及友亮攝影等公司或單位，參與協辦，藉以增加「遊藝於宴」的舉辦效果。
會中還有摸彩獎項，包括明湖水漾飯店雙人住宿券（含早餐），價值9,000元、黃尾袋鼠紅酒及親水釋壓枕2顆，價值1.36萬元、梁奕焚老師藝術絲巾，及雀兒喜咖啡禮盒。另入場迎賓禮，及回程伴手禮，包括義大利啤酒、雙蘋果、玫瑰花，及凝膠面膜。
至於會場音樂演奏家，包括施俊豪，及鄭秀如。其中，施俊豪擁有美國加州專業大學音樂教育碩士，曾是前總統李登輝指定提琴演奏家、台中市交響樂團，及台中愛樂交響樂團中提琴的首席等職務。
鄭秀如是日本東京尚美音樂學院畢業，台中市福爾摩莎合唱團指揮，及台中市西南扶輪社合唱指揮。
至於《品酒會》，由東順興公司籌劃，這次安排澳洲「彼得利蒙」酒莊的特藏酒品，該酒莊被葡萄酒大師James Halliday評為「5顆頂紅星」的最高等級酒莊，本周五夜宴，將品嚐該酒莊的「特藏卡貝納」、「特藏麗絲玲」，及「特藏喜若」等3款佳釀。
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(工商)
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