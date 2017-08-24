衛生紙充當假鈔 派出所所長智取詐騙車手
新竹市1名老翁遭詐騙集團以電話控制，騙稱是假檢察官，要查驗銀行帳戶資金是否合法，老翁嚇得不知是好，將有800萬存款的帳戶資料全告訴詐騙集團，並約定昨下午面交100萬頭款，老翁愈想愈不對勁，找上北門所所長彭武賢求助。
彭武賢一聽就察覺是詐騙手法，遂決定與老翁演場戲，安排3名警員喬裝成一般民眾，假裝修車在路邊埋伏，他再提供3包衛生紙充當假鈔。
面交時間一到，老翁依約出現在武陵路一間超商前，將裝滿衛生紙的厚紙袋交給嫌犯，警方見狀立刻一擁而上，將21歲顏姓車手逮捕，查扣作案手機及假冒公文，全案依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
(中時)
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