龍潭警辦夏令營 讓孩子認識警察小英雄

桃園市龍潭警分局辦理暑期青春專案預防犯罪宣導活動「警察小英雄」夏令營，吸引了龍潭地區的青少年及兒童參與。（賴佑維翻攝）

暑假來臨，桃園市龍潭警分局辦理暑期青春專案預防犯罪宣導活動「警察小英雄」夏令營，吸引了龍潭地區的青少年及兒童參與，並利用活動，解說最新詐騙手法、校園霸凌、拒絕毒品、交通安全防制危險駕車等宣導。

警方表示，少年、兒童心智尚未成熟、血氣方剛，加上天氣炎熱，偏差行為或犯罪等問題，往往隨著整體社會環境發展、家庭結構及個人觀念的轉變等因素而改變，希望透過預防犯罪宣導活動有效防制暑期少年兒童犯罪及兒少的守法觀念。

(中時)