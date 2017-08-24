左右手並用 明德中學堪劉珊瑜奪技藝競賽冠軍
全國技能競賽日前落幕，明德中學堪稱大贏家，分別奪下餐飲服務、美髮職類的金銀牌及其他獎項，其中，左撇子劉珊瑜為方便與客人互動，參賽前特別苦練使用右手，最後在雙手夾攻使用下，終於奪下冠軍。
用右手拿起服務叉子、示範夾配菜的動作，觀光科學生劉珊瑜說，剛開始練習時，連服務叉子都很難拿起來，更別說叉子要在手中自由轉動、調整方向，並且順利夾起配菜，從今年4月間起，幾乎天天練習夾玩具蔬菜，手還磨到長繭。
劉珊瑜表示，比賽時，在為客人配菜、倒水時使用右手，輪到切水果、羊排等需要耗費力氣時改用左手，左右夾攻下，才奪得佳績。
美髮科學生謝依芸也在全國技能競賽中奪下美髮職類冠軍，提到比賽過程，她說，4天賽程的第1天進行的是「長髮散開」，為了用頭髮在髮上設計出帽子的裝飾感，還不能使用夾子、橡皮筋，花費許多時間，最後雖勉強做出，仍決表現不好，一度很沮喪，但鼓勵自己要將一切歸零，之後的競賽內容果然越做越好。
明德中學指出，今年學生表現優秀，打敗來自全國各地許多選手，分別拿下餐飲服務職類的前3名，以及美髮職類全國第1、2、4名。
(中時)
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