取代F-22維持對中俄空優 美6代機呼之欲出

圖為藝術家筆下的「穿透型制空」（Penetrating Counter Air，PCA）戰機示意圖。（圖/波音）

美國第6代戰機預定要在2030年代服役，而空軍正在敲定相關技術要求。這名為「穿透型制空」（Penetrating Counter-Air，PCA）的新戰機將取代F-22「猛禽」（F-22 Raptor），以維持美國在未來可能衝突中的空中優勢。

美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）司令霍姆斯（Mike Holmes）告訴《航太科技周刊》（Aviation Week & Space Technology），雖然F-22與F-35戰機會不斷改良，但最後總有極限，因此需要另外有所準備。

美國空軍已要求2018年會計年度撥款近3億美元（近91億台幣），以繼續研發「穿透型制空」戰機，並確認相關規格。

近20年來，美國都沒有從頭設計新戰機。為了因應新戰略現實，「穿透型制空」戰機將與F-22及F-35不同。它們將側重航程，尤其是在亞太地區，面對中俄，執行護航B-2與B-21轟炸機的任務。分析指出，在短短5年前，這類任務是無法想像的。

問題在於，吃油的高效發動機，其實和在空戰中賦予戰機優勢的高性能發動機不同。

而美國空軍希望，能擷取兩者的優點，應用所謂的「3氣流推進」（three-stream propulsion），利用第3道氣流，使發動機更有效率，或提供更強的推力。

此外，新戰機也具備匿蹤性能，並很可能會去掉從P-51「野馬式」（Mustang）戰機到F-22戰機都有，已成為制式配備的垂直尾翼。分析指出，戰機面對各式雷達，垂直尾翼是持久匿蹤的主要障礙。而率先放棄垂直尾翼的，就是B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機。事實上，除非匿蹤技術發展到某個程度，垂直尾翼完全不造成影響，否則美國戰機未來應該都不會再有垂直尾翼。

此外，分析指出，美國空軍正尋求經費，以研發新型空對空武器，而這很可能取代已有30年歷史的AIM-120先進中程空對空飛彈。無論與日本的AAM-4B飛彈，或是和英國的「流星」（Meteor）飛彈相比，都相形見絀。

(中時電子報)