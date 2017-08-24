世大運》莊佳佳抒發心情 感謝國人支持

莊佳佳（左）在賽後記者會與爸爸合照。（李弘斌攝）

世大運跆拳道女將莊佳佳23日在67公斤以下級賽事雖然與金牌擦身而過，但仍為中華隊拿到一面銀牌，她在經過一夜休息之後在臉書寫下這段時間的心得感想，她感謝國人的熱情掌聲，雖然沒能在對打賽奪金，但還有26日的團體賽，希望民眾繼續給予選手鼓勵加油。

莊佳佳表示，里約奧運後休息了半年，決定再次挑戰世大運。很慶幸自己能夠參加這次2017台北世大運，在自己的主場，自己的家鄉比賽，是非常難得的機會。從2009年開始打國際賽至今，這是我頭一次在台灣比國際賽！

這段期間訓練及比賽也是碰到很多瓶頸！規則打法的改變，心態的調適，甚至受傷生病的情況，很多困難不能逃避，只能想辦法一一解決，把自己狀態調整到最好！半年準備，就為了昨天一天的比賽，很感謝所有幫助我鼓勵我的長官、教練、老師、運科及醫療團隊。

我很享受在這次的比賽中，除了我自己的親朋好友之外，觀眾出乎我意料的多，也非常非常熱情，有你們的加油聲，讓我更有信心，更有動力，想把最好的我都展現給大家！最後只奪下銀牌，可惜沒能把金牌留在台灣！

謝謝大家熱情的加油聲！還有三天賽程，8/26團體賽！希望大家也能繼續來為中華隊加油！！

(中時電子報)