胸前兩點搶鏡 女星不認激凸：有用胸貼
香港女星張文慈本月初被港媒挖出17歲遭迷姦的傷心往事，讓她忍不住淚訴「我的前半生己沒有了」，求外界別再報導舊聞，希望風波就此平息。最近，她出席活動又捲入「激凸疑雲」，本人則大力澄清，強調自己有做好防護措施。
張文慈日前到大陸南寧出席剪綵活動，只見她一身性感打扮上台演唱，可說是誠意十足，事後他把美照PO上網和大家分享，卻被眼尖網友發現她胸前有明顯兩顆凸起，疑似「激凸」。
而張文慈接受《東網》訪問，便解釋：「真的好多網友覺得是（激凸），但當天我有貼胸貼和用胸墊，怎麼樣都不可能走光，可能那件晚裝的手工、線口問題，所以才引起大家的誤會！」澄清絕不是激凸。
(中時電子報)
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