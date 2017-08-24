大小足球員 竹縣體育場國際交流

來自美國楊百翰大學的足球選手與新竹縣足球小將交流。（邱立雅攝）

大小球員來交流！自美來台比世大運的楊百翰大學足球選手，24日上午與竹縣國中小足球隊員，在竹縣體育館進行輕鬆的交流活動。雖然語言不通，但是足球讓兩邊很快拉近距離，整個球場都是小朋友的歡笑聲。

美國球員史考特表示，第一次來台灣，覺得台灣很乾淨，到處都是綠色，很漂亮，這次跟台灣的學生互動，覺得很開心。

目前因世大運新竹縣有兩個足球場空間，足委會及足球教練們期待足球場可盡快交接完成，成為竹縣訓練中心，提升足球發展。

(中時)