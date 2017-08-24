最後30秒連拿7分逆轉勝 跆拳楊宗燁晉8強

楊宗燁(紅)幾度近身正拳攻擊奏效逆轉勝。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)面對具身高優勢的挪威選手不畏懼，力拼逆轉勝。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)面對具身高優勢的挪威選手不畏懼，力拼逆轉勝。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)面對具身高優勢的挪威選手不畏懼，力拼逆轉勝。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)面對具身高優勢的挪威選手不畏懼，力拼逆轉勝。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)面對具身高優勢的挪威選手不畏懼，力拼逆轉勝。(蔡依珍攝)

具身高優勢的挪威選手一度不穩跌倒。(蔡依珍攝)

具身高優勢的挪威選手一度不穩跌倒。(蔡依珍攝)

首輪以38比13的懸殊差距、提前一回合結束比賽的楊宗燁，在16強對上挪威選手ASP John，前兩回合打完以2比3落後，第三回合開始不久就被對手連拿4分以3比6落後，最後30秒急起直追，接連攻下逆轉分數贏得全場歡呼，楊宗燁趁慎追擊手腳並用、幾度近身正拳攻擊奏效，最後一回合連拿12分、以14比10取得8強賽門票，全場嗨翻，他也高舉雙手、獻飛吻感謝台灣人支持。

(中時)