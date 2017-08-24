探索宇宙奧秘 28日廣州集體觀星
今年8月28日（農曆七月初七），廣東省將首次舉辦「盈盈星河，心印七夕」的天文科普活動。廣州市民可前往荔灣區仁威廟，用天文望遠鏡觀測天體；現場更有專家指導市民觀測牽牛織女星。
據了解，此次活動全省將設3個地點，分別為：廣州市荔灣區泮塘路仁威廟廣場、江門市蓬江區新市民廣場，以及中山市興中道孫文紀念公園。時間是18時30分至21時。
而七夕的天文科普活動是由泛珠三角科技教育學會、廣東中學生天文聯合會、昌華街家庭服務中心、博冠光電和西關外國語學校等單位合辦，全部活動項目均免費。
活動不僅會於現場架設天文望遠鏡，讓民眾借助天文望遠鏡觀測月亮、土星、星團和星雲等天體，現場也有專家指導，「如何用肉眼觀看牽牛織女星和拜織女」，帶領市民探索星際奧秘。
(旺報)
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