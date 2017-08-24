嗆女網友「王八蛋」 柯文哲挨告了
世大運開幕典禮遭陳抗團體阻撓，柯文哲隔日在記者會上忍不住開罵「王八蛋」；楊姓網友在臉書留言「誰是王八蛋？」柯文哲直接回覆：「你和那些反年改團體」，引起各界熱議。據了解，北檢已收到告發柯文哲涉妨害名譽，將分案偵辦。
楊姓女網友因不滿柯文哲口出「王八蛋」，臉書留言嗆說：「請你告訴台北市民，誰是王八蛋？」柯文哲也不客氣回應：「你和那些反年改團體」。引起網友沸騰，累計48萬人按讚，各界議論。
柯文哲日前針對「王八蛋事件」曾說，自己還是太率性，以後會克制；柯也承諾願負法律責任。
據《蘋果》報導，有熱心人士向台北地檢署告發台北市長柯文哲涉嫌妨害名譽罪，北檢將分案交由檢察官偵辦。
(中時電子報)
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