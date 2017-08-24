出國賞楓、滑雪、跨年行夯 卡位優惠這裡看
時序入秋，涼爽氣溫正是出國遊玩的最佳季節，想提前卡位訂購賞楓、滑雪、跨年行程的民眾，可要把握旅展優惠與線上快閃促銷！2017台灣國際旅遊展將在明(25)日登場，旅遊業者不只祭出優惠，出國跨年萬元有找；亦有業者舉辦秋季線上一日特賣的快閃促銷，讓旅客出國遊玩也能省荷包。
2017台灣國際旅遊展將於8月25日至8月28日在世貿一館登場，燦星旅遊規劃「旅遊紅色炫楓」主題，主打賞楓、滑雪、跨年三大主題，推出全球賞楓第二人最高折5,000元、出國跨年萬元有找、滑雪體驗12,900元。此外，今年遊輪熱潮來到最高點，業者推出2017藍寶石公主號4-8日每房最低優惠價6,800元起，輕鬆遊沖繩、四國、九州。
台灣國際旅遊展期間，燦星旅遊祭出大阪賞楓自由行5天只要16,900元起；韓國5日滑雪體驗搶先GO旅展價12,900元起(含稅)，旅展現場報名每人現折1,000元；澳門瘋跨年自由行3天，特價8,999元起(未稅)；新加坡瘋跨年4日專案價18,999元起(含稅)；沖繩跨年趣4日旅展價21,999元起(含稅)；淺草區‧東京自由行5日，旅展價13,900元起(含稅)，台灣虎航保證有位。最超值東京自由行5日，旅展價13,900元起(含稅)。
而易遊網旅遊閃購日每次舉辦皆屢破佳績，一夜狂銷破億；今年99秋季閃購日將在9月9日凌晨00:00準時開搶。中秋連假出發韓國首爾團體6天含稅不到8千元，連假就輕鬆出遊；秋天想賞楓，日本北海道自由行5天和韓國五星度假村賞楓團5天含稅皆萬元有找；喜愛迪士尼的民眾，香港自由行3天入住每晚價近萬元的迪士尼樂園酒店，並含2日樂園門票，超狂價格含稅只要9,999元起；想來趟豪華輕旅行，澳門銀河酒店自由行3天，奢享5星級酒店再贈每日早餐，含稅9,999元起。
(中時電子報)
關鍵字：旅遊
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