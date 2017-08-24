美朝開戰 梅克爾：不會自動站美國那邊

德國總理梅克爾。(美聯社/資料照片)

朝鮮半島緊繃局勢持續中，雖然美國總統川普日前表示，金正恩開始尊敬美國了，但北韓不久卻轟川普的推特文充滿自大、怪異想法，兩方尚不見緩和跡象。德國總理梅克爾透露，若美朝開戰，德國不會自動站在美國那邊。

綜合外媒報導，針對美國、北韓情勢緊張一事，梅克爾透露，她不贊成美朝發生軍事衝突，要採取各種外交手段，去避免更大的傷害發生，並說若真的開戰，她也不會自動挺美。

梅克爾表示，德國、歐盟會全力協助解決美朝僵局，敦促金正恩政權回到談判桌前。

(中時電子報)