全民拔菜總部「戰車」遭燒毀 警迅速逮人破案
桃園市全民拔菜總部總司令盧朝財的宣傳「戰車」出入各遊行、抗議街頭，23日凌晨遭人縱火，平鎮警方24日查出18歲鄒姓男子等3男1女涉嫌重大，將4人逮捕到案，他們雖坦承縱火，但不願說明動機，警方訊後依公共危險、毀損罪嫌移送偵辦。
平鎮警方調查，住台北市的鄒姓男子在22日晚間找了19歲傅姓男子，要求傅男駕車載他到新北市找20歲的陳姓男子，期間傅姓男子的25歲游姓女友也加入行列。1車4人從國道下大溪時，先在加油站購買25元的汽油。4人隨後將車輛開至平鎮區廣德街，並找到裝飾顯眼的全民拔菜總部戰車，並將其燒毀。
平鎮警方獲報後，隨即和刑事警察局及桃園市刑警大隊組成專案小組查緝，並報請桃園地檢署指揮偵辦，於23日晚間兵分4路，將4名男女逮捕到案。
鄒、陳2人坦承放火燒車，但警方詢問動機時，但2人行使緘默權不願回答，訊後4人也依公共危險、毀損罪嫌移送法辦。
(中時)
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