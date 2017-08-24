看陳星聲明「這4字」想吐 許常德：報應是沒機會逃開的
補教名師陳星因捲入作家林弈含輕生事件成為眾矢之的，日前南檢宣布該案偵查終結，陳星獲不起訴處分，神隱多日的他本有意藉機開記者會發聲，卻在最後一刻臨時取消，改由一紙聲明取代，對此，知名音樂人許常德痛批：「稿子裡的哀衿勿喜這四個字真讓人嘔吐」，也表示陳星雖逃過法律刑罰，「報應是一點都不會有機會逃開的」。
許常德稍早發文表示，看了陳星聲明後，對文內「哀衿勿喜」四字感到噁心，他認為陳星本有意開記者會的目的，一來是宣布「終於清白了」，二來是懇求媒體別再傷害他的家人，「但當初他對林奕含下手時，林奕含的父母誰保護呢，那麽多年的折磨他有想過嗎，還想要透過這個不起訴來找回清白和尋求不被打擾，真的是太天真了」。
許常德說，是陳星軟弱的態度，才導致全家人如今生活在地獄裡，且這樣的折磨才剛開始，至於為何要取消記者會？許常德認為可能是陳星發現社會大眾對不起訴的判決十分生氣，才臨時喊卡，有網友不平表示從這起事件看不到人世間該有的「正義」，批：「我發現壞人都沒有報應，只有好人被逼出各種精神病」，許常德則說：「不會的，報應是一點都不會有機會逃開的，只是加上利息用別的方式報應，像陳星的女兒的承受就是陳星逃開造成。」
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(中時電子報)
關鍵字：許常德
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