最後1人報到 外澳分校學生拒回本校上課風波落幕

頭城國小外澳分校學生拒絕回到本校上課的風波，24日圓滿落幕。（胡健森攝）

頭城國小外澳分校學生家長抗拒讓孩子返回本校上課的問題，在學校方面持續釋出善意下，今天有了圓滿結果，17名分校的學生，上午已經有16人回到本校上課，最後1名就讀小4的學生，也在學校持續努力下，下午也回到本校上課，讓這場學生集體請假風波順利落幕。

頭城國小外澳分校因校舍老舊，且日前被檢測出耐震係數不足，是極容易倒塌的危險建築，學校及縣府教育處決定讓孩子以「原班安置」方式，讓分校師生暫時返回本校上課。

但有學生家長憂心這是準備「併校」的做法，因此強力反對，甚至在昨天開學日，17名分校學生竟有15人以「請假」方式，「技術性杯葛」讓孩子到本校上課，但這樣的做法，也引發外界抨擊是「犧牲孩子的受教權」。

經學校與教育處人員昨天繼續展現誠意，一一拜訪學生家長後，今天上午已有14名學生由家長自行送到學校，另有2名學生是學校安排人員載到學校，只剩下1名就讀4年級的學生，因昨天學校未與家長取得聯繫，上午依舊未到校。

經過學校方面持續努力，順利與家長取得聯繫，這名小4學生也在下午到校上課，17名外澳分校的學生終於全數回到本校報到，繼續課業學習。

(中時)