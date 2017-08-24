公所疏失致封路？萬丹30多戶居民無法出入
屏東縣萬丹鄉成功街2段10巷上午進行封路，嚴重影響30多戶居民通行權，居民群聚掛白布條抗議，地方政治人物也到場協調，不過在警力保護下仍成功封路並刨除柏油路面。居民痛斥，這條路從民國50年代就已是道路，法官判決離譜，鄉公所更是嚴重失職。
林姓居民表示，他父親在民國54年就向李姓地主買下道路通行權，當時1坪300元共買了109坪，契約仍保存完好。約10年前李姓地主將地賣給唐姓地主，唐女開始狀告法院要求還地，不過遭法院判敗訴，她轉而告鄉公所在她的土地上舖設柏油，要求刨除。
屏東地院去年12月判決鄉公所敗訴，但仍可上訴。沒想到公所非但未將判決結果告知居民，也沒上訴，當居民知情後，已過了上訴期限，須強制執行封路。居民痛批，鄉公所根本無作為，放任居民通行權益受損，有明顯行政疏失。
縣議員許展維說，當地社區30多戶，包括這條路共有2條對外道路，不過2條都有私人土地，現在這條被封，另一條地主也揚言封路，社區將成孤島，若發生意外嚴重影響救護救災，誰要負責？
鄉民代表方天仕說，當地在民國60、70年代，有一間生意極佳的酒家，現在也有一家土地公廟，都是靠這條路通行，每年鄉內元宵節遶境也會走這條路，判決封路實在離譜。
鄉長劉昭相也到場協調，向執法單位表示因封路將嚴重影響居民通行權，希望暫緩執行，但遭拒絕。不過被問到為何不上訴，是否有行政疏失，他和公所人員均啞口無言，只表示將研議補救措施，如果不得已會採取霹靂手段。
(中時)
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