注意！中彰投雲嘉南7縣市有大雷雨

氣象局24日下午發布大雷雨即時訊息。（截自中央氣象局網頁）

中央氣象局14時15分發布大雷雨即時訊息，中彰投雲嘉南共7縣市有劇烈降雨，持續時間至15時 45分；14時38分氣象局再發大雷雨即時訊息，嘉義縣、台南市部分區域要慎防劇烈降雨，持續時間至15時45分。

氣象局警示，這些地區請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

(中時電子報)