最愛泰國！陸客旅泰人次大增71％
遊台陸客銳減，連韓國也因政治因素大陸觀光團鮮少前往。那數量龐大的大陸遊客都往哪裡去了呢？現在有資料指出，可能極大部分都在泰國。
根據泰國世界報導，今年第4季度旅遊業中國市場情況好轉，與去年同期相比來泰遊客人數增加了71%，預計今年全年來泰國的中國遊客人數，可從去年的880萬人次增加到900-950萬人次。
之所以會在第四季有著明顯成長，背後原因也是因為去年同期泰國大力打擊大陸0元團，當時陸客遊泰大量減少。不過後來泰國全力發展高品質的觀光團，並透過各種活動刺激旅遊業發展，光是今年大陸十一長假前往泰國的機票預定率就增加24%。
其實除了大陸之外，其他國家的遊客也非常喜歡前往泰國觀光。今年第4季，將有31個新航班開航泰國，另外外籍遊客預定機票來泰情況，與去年同期相比增加6%。其中最多的是東盟和南亞地區，增加了36%，然後是非洲增加19%、東歐增加18%、大洋洲增加11%、美國增加8%。
(中時)
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