巨型滑水道！五股成州國小周末變身水樂園

五股區成州國小周末將化身快閃水樂園，有巨型滑水道、氣墊水池和10公尺高的溜滑梯等多項遊樂設施。（陳心瑜翻攝）

五股區成州國小周末將化身快閃水樂園，有巨型滑水道、氣墊水池和10公尺高的溜滑梯等多項遊樂設施。（陳心瑜翻攝）

五股區成州國小周末將化身快閃水樂園，有巨型滑水道、氣墊水池和10公尺高的溜滑梯等多項遊樂設施。（陳心瑜翻攝）

新北五股區成州國小周末將化身快閃水樂園，有巨型滑水道、氣墊水池和10公尺高的溜滑梯等多項遊樂設施，現場也提供水槍、水球，主辦單位五股區公所邀親子前來玩水消暑，活動限期本月26、27日兩天，早上、下午各一場，每場仍有100名的現場報名名額。

五股區公所、市議員陳明義和台灣幸福文化藝術基金會共同舉辦水樂園活動，共有上午9點至12點、下午2點至5點兩天共四場，園區4大玩水設施免費提供兒童體驗。

五股區公所表示，為維護水質安全與品質，每場次開放400位兒童體驗，已採事先報名300位，現場有100位名額，可供小朋友排隊報名，若事先報名民眾未到，名額也將釋出。

區長施得仰表示，玩水設施水質均檢驗合格才會開放，請民眾放心，也請家長在小朋友體驗玩水設施時陪同在旁，守護兒童安全。

(中時)