兩岸觀光倒退嚕 台灣千萬觀光大國地位不保
前年前7個月來台觀光旅遊人數減少，加上大陸不派代表來台參加「海峽兩岸台北旅展」，對此，全國商總、觀光旅館公會理事長賴正鎰表示，此對台灣觀光是一大警訊，政府應儘快出對策，才能保住台灣觀光千萬大國優勢。
對於大陸不派代表來台參加兩岸旅展，國內旅遊業者表示，其實早在今年的「台灣美食展」陸方缺席已可嗅出端倪。觀光旅遊業者並表示，大陸不參加兩岸旅展是「預料中事」，且「兩岸政治問題不解決，兩岸觀光不會好」。
賴正鎰表示，大陸決定不參加與「ITF台北國際旅展」同步舉行的「海峽兩岸台旅展」，恐怕連帶也會使得將在10月於昆明舉辦的中國旅遊交易會，台灣遭大陸拒於門外。賴正鎰強調，兩岸觀光交流將「倒退一百步」，故憂心忡忡的他，不排除組團前往大陸關切，希望還有轉寰機會。
根據統計，今年1至7月來台觀光總人數為595萬多人，較去年同期減少5.15%，賴正鎰表示，雖東南亞人數成長32萬人次，但仍難以彌補短缺90萬人次的陸客，而且來台的日韓觀光人數成長率也較前年衰退，故台灣今年全年恐怕無法續保「千萬觀光大國」地位。
根據移民署統計，今年1至7月來台陸客團客數45萬1279人次、年減55.68%。自由行人數 則為59萬0165人次、33.37%。整體較去年少了90萬7568人次，減幅37.67%。賴正鎰表示，照比例推估，今年陸客可能大減140萬人次，拿年大概只剩下278萬人次。
賴正鎰並表示，今年前7個月日本與韓國來台旅行人數雖呈正成長，但成長幅度已不如去（2106)和前（2015）年，對台灣觀光產業言，此亦為一警訊。
(工商)
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