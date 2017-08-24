統一麵包變貴了！二款吐司漲價2成

統一麵包價格上漲了！統一企業自行生產在統一超商販售的「晨光吐司」及「瑞穗牛奶土司」近期陸續調漲，其中，「晨光吐司」由40元上漲至48元，「瑞穗牛奶土司」則由48元調漲至58元，漲幅達2成。

統一表示，「晨光吐司」從2013年7月至今，4年來價格都未變，2巷產品已多年未調漲，但近年麵粉、砂糖等原物料已上漲2位數，先前公司將成本自行吸收，但已到臨界點，因此8月16日調漲「晨光吐司」售價，「瑞穗牛奶土司」則已調漲一個月左右。

統一表示，產品調漲售價會經過多方考慮，目前其他品項沒有調漲計畫。

(工商)