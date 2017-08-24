參與領唱祈福世大運，癌友蘇春錦傳達世界之愛

癌友蘇春錦曾在世大運萬人祈福晚會，參與領唱「世界之愛」，希望在世人心中播下愛的種子。（盧金足翻攝）

2018世大運登場前，25個宗教代表參與萬人祈福晚會，盼賜福世大運圓滿成功，其中參與領唱的癌友蘇春錦，感受運動精神帶來的正能量，將辛苦療程當成度假，帶著假髮上班工作、跑銀行、參加同學會，樂觀面對，用笑容過每一天。

參加過世大運萬人祈福晚會，回到正常生活，蘇春錦心中更踏實，因為她要幫助世人的心願又往前一步，常以她治療的經驗，分享關心其他病友，互相加油打氣。

蘇春錦表示，她與太極門300人團隊，代表台北市道教會，在世大運祈福晚會領唱「世界之愛」，希望在世人心中播下愛的種子，透過歌聲散播愛，同時祈求世界和平，將愛的正能量傳播出去。

曾面臨中年轉業的壓力，但在這次參與國際盛會中，讓她打開新視野，提及自己剛要找新工作時，因為年近半百，找正職不易，只能從 打工做起，應徵每天3小時的計時工作，她當成得來不易的正職，試用期間也讓她的能力被肯定。

蘇春錦說，她將原預計3個月完成的工作，在1個半月就完成，老闆娘發現她不只會電腦，還是會統科畢業，可以協助會計事務更加器重，之後公司業務擴編，她結束打工身分，被提拔成為正式員工。

連日來，世大運的各項賽事，成為全球矚目焦點，國人也對運動選手不服輸的表現擊掌叫好，蘇春錦與有榮焉，自己曾參與世大運祈福晚會。

(中時)