2017年鹿城 台灣青年文化節在溫州啟動

開幕式由來自兩岸貴賓共同啟動，左二為溫州市台辦主任蘇愛萍。（主辦單位提供）

以「同脈同心、傳承創新」為主題的2017年鹿城•台灣青年文化節22日在溫州正式啟動。 此次是溫州舉辦的第四屆台灣青年文化節,也是為即將到來的浙台合作周溫州分會場暖場。 包括來自台灣的專家學者、非遺文化傳人、創客、小棋手等兩岸200餘名嘉賓參加此次活動。

開幕式由台灣民間藝術布袋戲表演。（主辦單位提供）

開幕式上,台灣的民間藝術家帶來了布袋戲、變臉《巴蜀三變》等富有特色的民間藝術,溫州鼓詞《鹿城記憶》同樣展現了濃厚的地方色彩。

在台南五洲新藝園電視木偶劇團團長陳寬銘看來,青年文化節是兩岸文化交流與發展一個很好的平臺。他希望能夠將自身的傳統藝術文化與溫州文化做結合,做進一步的創新。

據活動主辦方介紹,今年的鹿城•台灣青年文化節包括文化、經濟、創意、合作、旅遊等領域七大活動。

藝術交流沙龍吸引兩岸藝術人士共襄盛舉。（主辦單位提供）

在文化領域,今年創新開設了鹿城•台灣公共藝術交流展、鹿城•台灣青年真人圖書館等全新板塊。 公共藝術交流展展現台灣公共藝術(城市雕塑)發展歷程、創作成果和對當前鹿城區「大建大美」城市空間美化上的啟示,專題舉辦以《公共藝術和城市空間對話》為主題的沙龍,為溫州城市空間藝術(城市雕塑)、城市家居、城市美化理念引入來自台灣的新思路,為鹿城、台灣思想碰撞,交流創意交匯提供了新平台。

鹿城•台灣青年真人圖書館設置科技創新、文化創意、傳承與交流等3個不同主題層次,進行個人微演講與互動交流相結合的分享,交流創業創新心得,增進兩岸青年友誼。

在經濟領域,以研討會的形式讓來自台灣的博士團隊擦出火花,針對溫州民營經濟創新發展示範城市建設所需人才,分析溫州彙聚台灣青年人才的優劣勢,幫助台灣文創青年尋找在鹿城區助推鐵三角的就業創業方向,讓更多台商台青瞭解鹿城。

圍棋交流賽吸引了兩岸近百名青少年同台競賽。（主辦單位提供）

在圍棋交流賽與青年創客嘉年華現場,兩岸的青少年同場競技,揮灑創意。 自2014年,臺灣與鹿城區圍棋協會締結合作至今,兩地在圍棋領域的交流越來越多。 而青年創客大賽現場出題創作,打亂分組等更具挑戰性的競賽方式也讓台灣來的老師、家長眼前一亮。

溫州市相關部門負責人表示,鹿城是溫州的主城區,甌越文化的發源地,也是溫州構建時尚街區的主陣地。 近年來,鹿城加強與台灣青年交流和文化交流,鹿城台灣青年文化節在兩岸已經有了一定的影響力。 希望未來能有更多的台灣青年參與文化節,兩岸年輕人投身文化交流,壯大合作根基。

(中時電子報)