長榮揮別波音747 新制服吸睛

長榮航空發表第三代制服。（陳祐誠攝）

長榮航空發表第三代制服。（陳祐誠攝）

長榮航空發表第三代制服。（陳祐誠攝）

長榮航空今舉辦波音747退役儀式，告別稱霸空中半世紀的「空中女王」，同時發表空地勤第3代制服，領口與上衣袖口調色處理、具時尚的剪裁，令人耳目一新。

波音747-400是長榮航空早期長程航線的主力機型，自1992年11月導入，寫下多項榮耀，除台北—洛杉磯、台北—歐洲等北美重要航線，開航均由波音747-400客機擔任首航任務外，更在25年間飛越全球28個航點，擔綱多次特殊任務，包括元首出訪專機、載運大熊貓、無尾熊、丹頂鶴等稀有動物，以及羅浮宮文物、湄洲媽祖金身來台等許多藝術文化珍品，奠定長榮航空全球飛航網路佈局基礎。

長榮的波音747更是走在航空業界的先鋒，1992年第一架航機交機時，即首創頭等艙、商務艙、經濟豪華艙、經濟艙4種艙等，尤其是獨步全球的「經濟豪華艙」（Economy Deluxe Class，ED艙），更是現今眾多航空公司紛紛設置「豪華經濟艙」的先驅。

長榮航空董事長林寶水表示，公司將傳承對飛安的堅持，隨著波音747客機退役，明年將導入787夢幻客機，繼續為每位旅客的飛行體驗帶來更多感動。

長榮航空第2代制服為2003年推出，至今已逾14年。長榮2015年即開始討論換裝，與台灣時裝品牌夏姿·陳（SHIATZY CHEN）合作，設計團隊實際走訪機場觀察，並與第一線人員訪談，掌握需求、調整設計。

長榮航空表示，新制服色調以「碧璽綠」為主色系，透過經典電影「羅馬假期」為發想，結合色塊拼接、幾何趣味與俐落剪裁，融入復古藝文氣息與高級時裝感。

材質則委請廠商開發混紡彈性紗及抗靜電碳纖維紗的布料，不僅具備良好伸縮彈性，更有吸濕快乾以及高透氣性等機能，讓一線人員工作更舒適。

長榮指出，新制服特別強調功能性，包括地勤制服背心設計口袋、空服員公務肩包調整尺寸與收納、短袖洋裝制服修改至合適長度等。

(中時)