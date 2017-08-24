查問題蛋下游 中市衛局封存2304公斤

台中市衛生局稽查問題蛋下游廠商，並封存問題蛋品。(翻攝照片)

查緝問題雞蛋流向，台中市衛生局持續稽查下游廠商，分別於沙鹿、大雅及霧峰區的商家、封存2304公斤來自南投的問題蛋品；此外，彰化文政牧場供應給梧棲區的林姓業者也出面，將可疑蛋品669公斤退回、銷毀，總計台中市已杜絕2973公斤問題雞蛋流入市面。

衛生局表示，前天晚上接獲南投縣衛生局通知，立即稽查八仙牧場下游3家廠商，分別是大雅區吉品蛋有限公司、霧峰區雙福牧場及北屯區萬龍蛋行，其中，吉品蛋公司封存120籃1440公斤、萬龍蛋行封存72籃864公斤，總計封存2304公斤，將儘速退回八仙牧場銷毀。

此外，向彰化文政牧場購買蛋品的梧棲林姓業者，也與衛生局取得聯繫，他坦承，每周購入雞蛋2至3次、每次採購12公斤裝的100至150籃，幾乎都賣給桃園的一家蛋行，只有少數供貨給雜貨商店，事發後已自行回收散蛋約21公斤、桃園蛋行也回收54籃，都已退回文政牧場銷毀。

(中時)