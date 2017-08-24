年輕人自辦創意市集 為創業、展業找契機

一群回到家鄉宜蘭的年輕人，要透過舉辦創意市集方式，為自己及更多年輕人一同找出路。（胡健森攝）

宜蘭縣一群學有專長的年輕人，將在26、27日兩天在南方澳內埤海灣透過創意市集方式「試水溫」，讓更多人了解、選購自己的創意商品，為自己的創業或展業找契機。

這場創意市集召集人林國賓說，宜蘭縣有12個鄉鎮市，此次共邀集了來自9個鄉鎮市的青年代表，展現各自不同的特色產品，包括了自己創作的音樂及個人專輯、全新的南方澳在地小吃「青蔥燒」、來自五結鄉的創意豆花，以及現場個人素描等。

林國賓說，趕在七夕之前在南方澳內埤海灣舉辦創意市集，希望能成功創造出青年交流平台，讓回到宜蘭家鄉的年輕人，擁有更多的發揮空間。

縣府勞工處長黃玲娜表示，就業的方式很多，而宜蘭縣有很多的年輕朋友，各自擁有特別的專才，此次這些年輕人從市集先開始嘗試，當他們的產品受到歡迎後，或許以後就會在宜蘭不同的角落開店甚至成立自己的品牌，是一個可以積極嘗試的契機。

黃玲娜還說，政府部門提供很多平台，包括縣府工旅處、工策會等單位也會配合，並提供許多課程，畢竟創業這條路不是說創業就創業，一些基本的東西要先學會，政府也願意扮演輔導及協助的角色，提供多元的平台及資源給年輕朋友，陪伴年輕朋友一同成長。

(中時)