中視60分鐘》網路高手在民間

玫瑰拉茶和蜜雪兒介紹紓壓玩具 成了小網紅

小小網紅開直播賣軟軟 粉絲現場送禮要簽名

網路無國界，創意不受限，不少人透過網路找到樂趣和舞台，老中青三代都有「網路高手在民間」。12歲的蜜雪兒和13歲的玫瑰拉茶，兩人透過自拍影片介紹紓壓玩具「軟軟」，在網路上暴紅，她們精通行銷策略，戴起口罩拉著行李廂外出賣軟軟，現場開直播，吸引粉絲到場要簽名，小網紅玫瑰拉茶說：「戴口罩是要保留一點隱私，不然同學會學我講話，也是很尷尬！」文化大學廣告系主任鈕則勳表示：「戴口罩有神祕感，創造一種懸念，也創造了飢餓行銷，讓很多網友希望看到廬山真面目。」

照三餐問候親友 長輩貼圖成風潮

長輩圖照三餐問候 87歲張望豪里辦教貼圖

「荷花照」加上大字「早安」，這類貼圖被年輕人戲稱「長輩圖」，很多親友照三餐傳圖問候，長輩圖發源地來自里民中心的電腦課程，87歲的張望豪在里民中心教年紀相仿的同好做貼圖，學生越來越多，張望豪說：「開班8年學生有200多人，有時候我在附近散步，很多人叫我張老師，我都想不起他的名字。」活到老、學到老，只要有心跟上網路時代，永遠不嫌晚。

插畫家鹿人和小慢 累積超過60萬粉絲

引發網友共鳴 8年級生搞笑影片暴紅

8年級生假日插畫家「鹿人」和女友「小慢」，運用網路累積超過60萬粉絲，其中鹿人的寵物「泥鰍」說話白目、脾氣火爆竟大受歡迎，插畫家鹿人說：「泥鰍幫粉絲把上班或生活上不敢講出來的話，幫他發洩心中怨氣。」而畫家「阿啾」把日常糗事融入創作，引發網友共鳴，YouTube影片瀏覽人數破百萬，阿啾還把媽媽畫進去，「啾媽」用濃濃台灣國語配音暴紅，啾媽害羞的說：「我都跟兒子說，你把媽媽當笑話在做，第一次配音他用偷錄，我都不敢看成品，很不好意思！」

中醫師黃彥智是台灣首位獲認證的樂高達人

中醫師黃彥智獲認證成”樂高達人” 全球僅17人

台灣唯一獲得樂高積木丹麥總部認證的「樂高達人」是中醫師黃彥智，「我一直把樂高當作一個玩的東西在經營，但走到這一步，還是會想挑戰自己的極限在哪裡？」他從2007年開啟對樂高的興趣，十年來從單一組合到自行創作，還身兼網路樂高論壇的站長，2016年獲得丹麥認證成「樂高達人」，這個頭銜全世界僅17人。黃彥智利用診間休息時間研究積木的造型與設計，他的積木人生持續精彩。

獸醫師研發醫療APP 運用科技媒合寵物就診

運用網路科技解決問題，台灣寵物醫療需求大增，2017年全台動物醫院數突破1500家，但能提供24小時動物診療的不到一成。70年次的獸醫師陳正倫2016年研發寵物醫療APP，透過網路平台媒合動物就診，獸醫師陳正倫說：「目前平台上有50多家動物醫院和近百位醫師提供服務，可以及時幫助到需要就醫的動物。」「網路高手在民間」完整內容請鎖定8月26日(六)下午1點及8月31日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)