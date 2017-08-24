選手變色狼！世大運女志工遭強吻摸胸

世大運選手村傳性騷！某代表團外籍選手22日凌晨0時許在林口選手村天橋上和女志工攀談、互加臉書，過程中外籍選手卻意圖強吻女志工甚至觸碰胸部，遭一旁警方制止並通報，女志工也向其他志工抱怨遭騷擾，但世大運執委會介入後，這名女志工事後不願提告，表示只要對方道歉就不再追究。

世大運發言人楊景棠表示，這名女志工不願提告，也不願留任何紀錄，因此執委會也不會進行後續調查，強調此案並未成案，所以也不會有選手遭到取消資格或退賽等問題，此事已於23日落幕。

楊景棠表示，為保護雙方當事人，無法告知選手國籍、參賽項目，僅能透露女志工是20多歲的年輕女性。

(中時)