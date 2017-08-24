芬普尼超標雞蛋 投縣回收3100斤

南投縣政府衛生局持續追蹤縣內7家下游蛋商，共回雞蛋155箱、3100斤。(沈揮勝翻攝)

針對農委會23日公布南投縣八仙牧場及飛農牧場蛋雞場驗出芬普尼殘留量超出標準案，南投縣衛生局昨配合農委會、食藥署及該縣農業處聯合稽查。其中飛農牧場生產之疑慮蛋品，僅供作育雛之種蛋，並非食用用途；八仙牧場生產之雞蛋販售至投縣下游有7家、台中市3家，前者已輔導下架回收，台中市部分則函知當地衛生局追蹤。

南投縣衛生局副局長吳美玲表示，今(24)日持續追蹤縣內7家下游蛋商，總共回收20斤裝雞蛋155箱，將全數退回八仙牧場，衛生局並將追蹤牧場回收量及進行封存，以防範再流入市場販售。

南投縣政府衛生局呼籲消費者，選購蛋品應認明履歷標章，如果購買零售蛋，可先掃描QR code查明畜牧場所在，若是選購洗選蛋應認清標示上敘明的畜牧場及製造廠，才能聰明選購。

吳美玲指出，生鮮蛋品如經檢驗不符「動物產品中農藥殘留容許量標準」，涉及違反食品安全衛生管理法，產品依同法第52條第1項規定應予沒入銷毀外，另依同法第44條可裁處6萬至2億元罰鍰。提醒業者重視商譽善盡企業責任，共同維護民眾健康。

(中時)