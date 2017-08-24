黨工薪水 吳敦義：還要繼續努力

國民黨黨工八月份的薪水迄今仍無下落，國民黨主席吳敦義24日被問及薪水的事時只說，「還要繼續努力」。（陳信翰攝）

國民黨黨工八月份的薪水迄今仍無下落，國民黨主席吳敦義24日被問及薪水的事時只說，「還要繼續努力」。

(中時)