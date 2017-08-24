產量減使龍眼價飆漲 台中警巡邏遏宵小

警方加強巡邏，協助太平區農民保護龍眼。(翻攝照片)

最近正值龍眼產季，台中市太平區產量多，為維護農民辛苦栽培的成果，太平分局特別成立「護龍眼專案」，派員警與守望相助隊共同聯防巡邏，連暑假期間投入關懷山區高齡老人、偏鄉國小英文教學的大學志工們都稱讚。

太平分局指出，受天氣變遷、椿象蟲害及蜜蜂減少等因素影響，今年龍眼產量減少，價格也偏高，每台斤市價約3至40元，避免引來宵小覬覦，決定加強深夜至凌晨時段巡邏，藉由提高見警率達到遏阻效果。

(中時)