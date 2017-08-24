滑冰陳映竹破紀錄不被承認 王鴻薇批主辦單位卸責

台北市議員王鴻薇24日表示，世界紀錄的認定需盡量排除人為影響，大型國際賽事多會使用電子發令槍計時，但此次世大運卻是用碼表手動計時，因此我國滑冰女將陳映竹的成績不被列入正式世界紀錄之中，選手的心血白費，令人婉惜。

世大運緊鑼密鼓，我國選手也履締佳績，滑輪溜冰女將陳映竹於爭先賽中飆出優於世界紀錄的成績，但這項紀錄竟不被承認，王鴻薇痛批，主辦單位應出面負責！

對此，國際大學運動總會(FISU)技術官員黃錦龍解釋，由於滑輪溜冰的場地靠近機場，為避免影響訊號，因此才使用碼表手動計時。然而體育局長鄭芳梵面對媒體採訪時卻說，電子發令槍受干擾而無法使用，大會為讓賽程順利進行，預賽改為手動計時，而下午排除干擾後，各項決賽均採為電子槍發令。

王鴻薇痛批，主辦單位卸責。世大運從2011年申辦至今，市府有多年時間可以準備場地，讓每項賽事的選手都能無後顧之憂地比賽，準備一個符合國際規定，能使用電子發令槍的場地有這麼難嗎？為避免影響機場的訊號而用碼表計時，出包之後下午就立刻改成電子發令槍計時，是機場憑空消失？還是市府公然說謊？

王鴻薇也要求市府針對此案件進行檢討，未來承辦賽事時需更用心規畫，以免憾事一再重演。

(中時)