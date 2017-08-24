自幼跟父親看球賽馬虎不得 蕭彤雯：還要會舉一反三
2017世大運棒球台韓大戰，最終台灣隊以3：6不敵南韓，無緣四強，這讓熱愛棒球的前主播蕭彤雯直呼可惜，而她也自曝從小與父親看球的經驗，除了要熟記每種運動的規則外，父親還會隨時抽考各種狀況，心情完全不能鬆懈。
蕭彤雯表示自幼就跟著父親看各種比賽，或許是因為擔任教師的緣故，對於每種賽事的規則都會逐一解釋清楚，還會假設各種狀況要蕭彤雯舉一反三，以確認蕭彤雯真的看得懂比賽，在父親嚴格「訓練」下，小學畢業前，舉凡籃球、棒球、桌球、足球等賽事都如數家珍，她回想最初看棒球時，曾跟父親抱怨「棒球空白等待時間好長，牽制來牽制去煩死了」，而父親當時僅回說「等你真的看懂，說不定會更愛棒球」，果然就如同父親所預測，她對棒球的狂熱持續到現在，不過後來中職歷經假球事件，以及每況愈下的棒球表現，讓父親撂下狠話再也不看台灣棒球。
而昨晚蕭彤雯緊盯世大運中韓賽轉播時，女兒原先還對棒球興趣缺缺，未料在蕭彤雯從電視畫面各種標示教導下，竟逐漸感到興趣還隨著分數拉鋸激動不已，這也讓蕭彤雯想起小時候成棒打贏古巴時，與父親興奮抱在一起慶祝的畫面，這也讓她感激與父親能擁有如此難以抹滅的記憶，因為對她而言，看賽事轉播不只是看輸贏，而是種凝聚。
(中時電子報)
關鍵字：蕭彤雯
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