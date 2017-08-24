說什麼都聽懂! 雷神公司將製作語言翻譯器

雷神公司的翻譯軟體，可以同步口譯，或是文字翻譯。(圖/雷神公司)

國家防衛雜誌(National Defense Magazine)的報導，雷神公司已取代為期一年，400萬美元的研發合同，為美國陸軍提供自動語音翻譯機，使美軍在各地作戰可以容易與當地人交流。

雷神的「機器外語翻譯系統」(MFLTS)首先要翻譯的語言是伊拉克的阿拉伯語，以及阿富汗、巴基斯坦的普什圖語(Pashto)，這是近幾年美軍反恐作戰期間，最常遇到的外語。據雷神公司項目經理瑪莎．莉莉(Martha Lillie)表示，美軍從2011年開始MFLTS研發計劃，因此雷神從5年前就開發，目前MFLTS可以安裝在使用安卓系統(Android)的手持設備，也可以應用在Windows系統筆記電腦，它也可以用於營級的情報系統。

她說，MFLTS可收聽英語或阿拉伯語，然後轉換為文字，並有同步語音輸出；同樣的，也可以將伊拉克阿拉伯語、普什圖語翻譯成英語，翻釋的時間很短，幾乎即時口譯，不過由於是針對美軍開發，所以遇到專有名詞與術語將是以軍事名詞為主。她附帶提醒「如果談論的運動主題，那可能會詞不達義。」(許多運動術語和軍事術語是混用的)

莉莉說，除了先前提到的伊拉克阿拉伯語、普什圖語以外，美軍預計將在今年底之前，提出出其他預計翻譯的語言清單。

另外雷神的研發人員提醒，「翻譯機並不會替代口譯或高級語言的人才，所以翻譯器的問世，不代表外語學習就不重要，比如情報人員就不可能拿著翻譯器在搜集情報。」

目前提出研發資金的美國陸軍，因此未來陸軍也是主要客戶，但是美國其他的特種作戰部隊也對該技術表示了興趣。

(中時電子報)