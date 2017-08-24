世大運菲律賓選手確診登革熱　

台北市衛生局今表示，一名菲律賓籍世大運男選手22日確診感染登革熱，進一步分析為第一型登革病毒，綜合研判各項血清學檢驗數據，可能是第二次感染登革熱，容易併發出血症狀，目前個案在林口長庚加護病房，意識清楚。

衛生局表示，該個案8月18日入境時就有不適症狀，19日發燒、肌肉痠痛、頭痛、後眼窩痛等症狀由選手村協助後送林口長庚醫院，20日衛生局接獲選手村醫療中心通知這起疑似登革熱境外移入個案，當天並做快篩，結果為陽性，立刻隔離治療。

據了解，該名選手入境後僅停留選手村A5棟宿舍及醫院，22日已由選手村管理處、環保局及衛生局針對個案病毒血症期（8月17日至23日）停留大於2小時之選手村A5棟3至5樓室內、B1、B2 公共空間（樓梯） 及A5棟大樓周邊50公尺進行噴消，病媒蚊密度調查和清除孳生源。該選手代表團約176人，於選手村同房接觸者7人及志工2人，均無疑似症狀，目前持續監測個案及接觸者狀況。

(中時)