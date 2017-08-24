世大運菲律賓選手確診登革熱
台北市衛生局今表示，一名菲律賓籍世大運男選手22日確診感染登革熱，進一步分析為第一型登革病毒，綜合研判各項血清學檢驗數據，可能是第二次感染登革熱，容易併發出血症狀，目前個案在林口長庚加護病房，意識清楚。
衛生局表示，該個案8月18日入境時就有不適症狀，19日發燒、肌肉痠痛、頭痛、後眼窩痛等症狀由選手村協助後送林口長庚醫院，20日衛生局接獲選手村醫療中心通知這起疑似登革熱境外移入個案，當天並做快篩，結果為陽性，立刻隔離治療。
據了解，該名選手入境後僅停留選手村A5棟宿舍及醫院，22日已由選手村管理處、環保局及衛生局針對個案病毒血症期（8月17日至23日）停留大於2小時之選手村A5棟3至5樓室內、B1、B2 公共空間（樓梯） 及A5棟大樓周邊50公尺進行噴消，病媒蚊密度調查和清除孳生源。該選手代表團約176人，於選手村同房接觸者7人及志工2人，均無疑似症狀，目前持續監測個案及接觸者狀況。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。