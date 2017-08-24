高市住宅補貼申請 8月31日截止
今年高雄市住宅補貼申請將在8月31日截止受理，高市府都發局呼籲有租屋、購屋或修繕住宅貸款利息補貼需求的民眾趕緊把握最後時間提出申請，除親自到市府送件外，也可透過郵寄或利用自然人憑證及健保卡在網路申請，便利又快速。
都發局表示， 106年度高雄市住宅補貼計畫戶數有10,114戶，包含租金補貼9,399戶、購宅貸款利息補貼469戶及修繕貸款利息補貼246戶。
截至8月23日止，已受理9,288件申請案，其中8,417件為租金補貼，728件購宅貸款利息補貼，143件修繕貸款利息補貼。
租金及修繕貸款利息補貼還有餘額，有需求的民眾請把握最後機會申請。民眾只要在8月31日下午5點以前，親自到高市府臨櫃送件，或透過郵寄（以郵戳為憑），或利用高市府首創的自然人憑證及健保卡網路申請，即可完成申辦。
為方便申請人隨時查詢申辦進度及因租約異動需補送新租約，都發局也領先全國首創「網路補件」及查詢服務，申請人只要透過電腦或行動裝置連結「高雄住宅補貼網」，輸入「收件編號」、「身分證字號」及「出生年月日」等資訊，就能隨時隨地掌握申請進度及即拍即傳完成補件，輕鬆又省時。
民眾如有住宅補貼相關資訊及諮詢之需求，可至「高雄住宅補貼網」查詢，或撥打服務專線07-3368333轉2649~2651由專人為您詳細說明。
(中時)
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