南台中家扶獎助學金送暖 受助生讀書無後顧之憂
南台中家扶中心舉辦「106學年第1學期獎助學金頒獎典禮」，發放金額達354萬元，有218名學生課業表現優異的同學受惠，多名助學人、扶幼委員會主委張維清與委員出席，鼓勵同學在就學的道路上堅持下去。
南台中家扶主任洪健胤表示，今年特別在東海大學銘賢堂舉辦「106學年第1學期獎助學金頒獎典禮」，有137名大專生、81名高中職生獲獎助學金，台美扶輪社也提供12萬元作為21名國中生的獎學金，熱心企業水相餐廳頒發獎學金給6名國小生。
南台中家扶中心扶幼主委張維清表示，學習時需擔心籌措生計和學費，是家扶受助生每學期開學的壓力問題，獎助學金的設置目的，是希望能使孩子無後顧之憂完成學業，運用知識翻轉清貧人生，進而回饋社會。
剛升高1的「淳淳」，從國小至今依靠自學維持優異的成績，在國中時期參加樂儀隊，原可進入一般人眼中的第1志願，但在衡量經濟狀況後，選擇可讓她穩定就學的學校，未來想當醫生，盼在癌症領域有所貢獻。
洪健胤說，「淳淳」的夢想，來自於她罹患癌症的母親，體力無法負荷而難從事全時工作，2名半工半讀的哥哥扛起學費，希望妹妹可順利成為醫生，為幫助更多與媽媽面臨相同健康問題的人，她更努力課業。
另名家扶受助學生「阿雄」，目前就讀高職餐飲管理科2年級，從國中一開始即以餐飲科做為目標，希望未來能成為1名名廚，也不吝向老師及同學分享自己的手藝。
但餐飲科系所需材料與器具費用，獎學金的申請成為阿雄得以獲得資源管道，阿雄除在課業上有不錯成績，並致力於考取相關證照，他從國2至今參加家扶中心的少年展力方案，慢慢從受助者成為助人者，對於阿雄來說，幫助他人是一件快樂的事。
(中時)
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