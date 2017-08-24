嬰屍驗出安非他命 揪出母親吸毒
37陳姓女子本身有吸食安非他命習慣，4年前因吸毒被桃園地方法院判刑3個月，但陳女並未因此悔改，連懷孕也持續吸毒，今年2月7日凌晨1點多，婦人劇烈腹痛，沒多久就產下一名女嬰，同住的哥哥見狀，急忙叫救護車，但救護車抵達時，醫護人員發現女嬰已明顯死亡，但陳女卻聲稱小孩生下來還有呼吸心跳，經將母女送往醫院救治，小女嬰仍回天乏術。
事後法醫相驗，認為女嬰頂多35、36周大，且先天心肺功能不健全，疑似早就胎死腹中，為進一步確認死因，法醫決定解剖並採樣送驗，才發現嬰孩體內有甲基安非他命成分，懷疑陳女長期吸毒，導致胎兒健康狀況不佳，經警方約談陳女到案，她才坦承去年11、12月曾在住處以玻璃球燒烤方式吸食安非他命，推斷當時，陳女已懷胎5、6個月。
因陳女坦承吸毒，且毛髮也被驗出安非他命陽性反應，今嘉義地檢署依毒品危害防制條例、刑事訴訟法第451條聲請簡易判決處刑，沒想到卻傳出陳女8月11日就在新竹自殺身亡，警方表示，陳女因涉及其他毒品案遭通緝，前天22日警方到她家找人，家屬卻拿出死亡證明，說陳女已死亡，「不要再來找她了」。
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