真的是陳冠希！日街頭推娃娃車狂拍愛女Q照
36歲港星陳冠希去年與名模秦舒培熱戀，今年4月誕下一女「Alaia」，日前陳冠希首次曬出愛女正面照，還大喊「成功感」，開心女兒是他此生最幸福的「傑作」，轉性成為好爸爸的他，近日則被網友捕獲穿著輕便T恤、短褲現身日本街頭推著娃娃車，不時還停下來在路邊對女兒Q臉狂拍，給人滿滿的粉紅氣息，讓網友笑虧：「這真的是陳冠希嗎？」
有女萬事足的陳冠希之前與秦舒培一前一後開曬女兒萌照，間接證實兩人升格為新手爸媽，陳冠希也秒變炫女狂魔，狂分享女兒小腳、肉肉臉頰等可愛照片，引來網友好評，最近有網友在日本街頭撞見陳冠希帶女兒散步，可見穿著一雙拖鞋的他，推著Alaia的娃娃車到路上放風，期間更不忘停下來拿著手機紀錄女兒的一舉一動，看似非常幸福。
對此，網友評論：「不得不承認他是愛孩子的好爸爸」、「浪子回頭」，或有人酸說：「冠希還是當年那個冠希」、「這社會還是男尊女卑，豔照門後，幾個女孩沒人敢娶，而男主角換了一個又一個女友，至今已結婚生子」。
(中時電子報)
關鍵字：陳冠希
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