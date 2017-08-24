楊宗燁再演逆轉勝 闖進4強篤定奪牌

楊宗燁(紅)踢出關鍵追平分也難掩興奮。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)上演逆轉勝闖進4強和教練開心互擁。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)一度被踢中小腿骨痛到跪地無法起身。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)一度被踢中小腿骨痛到跪地無法起身。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)一度被踢中小腿骨痛到跪地無法起身。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)無懼對手身材優勢演出逆轉勝。(蔡依珍攝)

楊宗燁(紅)無懼對手身材優勢演出逆轉勝。(蔡依珍攝)

楊宗燁逆轉勝搶下4強門票、篤定奪牌！連2勝的楊宗燁在8強賽對上比他高出一個頭的克羅埃西亞KANAET Toni，一度因遭對手踢中脛骨報腳倒地不起，前兩回合結束以3比6落後，第三回合上場前以右拳敲擊左胸向在場加油民眾示意，最後一分鐘還以3比5落後，隨即再次上演連續攻擊，急追5分以8比8平手進入延長賽，關鍵時刻長腿踢進2分，上演逆轉勝，全場爆以熱烈歡呼，楊也朝觀眾跪地高舉雙手大喊，嗨翻全場，楊宗燁成功闖進4強，篤定再為中華隊摘牌。

(中時)