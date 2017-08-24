遭指顧吸毒首投選票 中市府：不實指控

台中市議會國民黨團今天中午召開記者會，批市府選票至上，市府失職、家長憤怒！（陳世宗攝）

針對網路瘋傳台中市政府新聞局長卓冠廷與警察局長陳嘉昌對話內容截圖，新聞局長「提醒」警察局長：「毒品案人權要謹慎小心，這些人幾年之後都是首投族。」台中市議會國民黨團24日召開記者會，批市府對校園毒品防制嚴重失職。台中市政府強烈譴責國民黨團不實指控！

國民黨團市議員李中、李榮鴻、賴朝國、劉士州、顏莉敏等人表示，從網傳市府一級主管對話截圖，看市府官員心態；如新聞局長所謂「這些人幾年之後都是首投族」的字眼，令外界十分納悶，「緝毒」和「投票」是兩碼子事情，但台中市政府官員卻將兩件事混為一談！

台中市議會國民黨團要求，台中市政府須立即檢討不當心態！重新檢視校園毒品防制策略，以杜絕校園毒品氾濫為前提，規劃全面而有效的檢驗機制，讓學生遠離毒品危害，讓家長能夠放心！

針對台中市議會國民黨團舉行記者會，指市府「莫因選票考量不顧校園毒品防制」。市政府鄭重澄清，基於維護基本人權，警方在無證據或事實情況下，不能強制任何人從事驗尿等檢驗，也不可逕入校園測試學生，否則將違反「毒品危害防制條例」，為此市府已提出其他防範機制防制毒品！

新聞局強調，市府積極查緝下，讓過去遭隱蓋的黑數攤在陽光下，校園春暉個案，從市長林佳龍上任前103年177人增加至104年的193人；議員所指網路截圖，乃遭人斷章取義，市府絕不會因選票不顧校園毒品防制，呼籲勿隨謠言起舞，並強烈譴責不實指控。

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(中時)