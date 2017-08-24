全世界最冷門 這個國家去年僅2千人拜訪

吐瓦魯可說是秘境中的秘境，沒有任何人為破壞，湛藍海水與島國文化是該國最大的觀光亮點。（圖片取自於 寂寞星球）

吐瓦魯保留原始自然景致，海中珊瑚礁與熱帶魚優遊，是潛水天堂。（圖片取自 worldatlas.com）

吐瓦魯位於南太平洋，國土由9個環狀珊瑚島組成，面積僅28平方公里，總人口才1萬人。現在吐瓦魯正受海平面上升之苦，若水面上升的趨勢不變，這個國家將在本世紀消失。（圖片翻攝於 維基百科）

對於住在台灣的我們來說，早已習慣在路上看到來自各國的觀光客，據觀光局統計資料，去年共計有1069萬名旅客拜訪台灣，但你知道，有個國家去年只有2000個旅客造訪嗎？

根據世界旅遊組織資料，位於南太平洋的吐瓦魯（Tuvalu）去年僅有2000個旅客，是觀光人數低敬陪末座的國家。其實圖瓦魯自然景觀豐富，觀光資源不算貧瘠，之所以鮮少人前往，原因在於極度不便利的交通。

吐瓦魯地理位置偏遠，土地狹小，且無良好深水港，海空運交通均極為不便。吐瓦魯機場僅能容50人座之小型飛機起降，目前僅有斐濟航空公司每週有3次以44人座ATR 42-500型飛機飛航，是全世界所有有機場的國家中，航班最少的國家。

那全世界最多人前往旅行的國家是哪裡呢？答案是法國，2016年就有近8300萬前往法國體驗浪漫風情，是吐瓦魯的4萬倍。

(中時)