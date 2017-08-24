直擊！丹麥F16戰機近距離攔截俄圖95轟炸機
俄國近年在波羅的海地區的軍事活動頻繁，讓北歐各國及北約盟軍繃緊神經，丹麥皇家空軍22日就曝光2架丹麥F-16戰機日前在博恩霍爾姆島附近，近距離攔截了一架俄羅斯空軍圖-95轟炸機，過程全由戰績上的攝影機錄下，也讓外界得以近距離看到兩國在空中的軍事角力。
丹麥皇家空軍（Royal Danish Air Force）曝光的影片中，2架F-16戰機從丹麥南日德蘭郡緊急攀升，在博恩霍姆島附近、瑞典及波蘭的海域上方攔截一架北約代號為「熊」的圖-95（Tu-95）轟炸機，F-16戰機飛行員在飛近圖-95轟炸機時，不斷向圖-95轟炸機做出向前的手勢，最後F-16在「護送」下圖-95才終於飛離該海域。
俄國自2014年強行吞併烏克蘭克里米亞半島後，歐美戰機攔截俄國軍機的次數大幅增加，光是在6月的一周內，北約戰績就攔截了32架俄國軍機，在於過去一周內，北約戰機也在波羅的海地區3度攔截俄羅斯空軍的伊爾-20（Il-20）偵察機，儘管俄國強調有權在繁忙的波羅的海國際領空飛行，但近來該地區空中的緊張情勢沒間斷過、頻繁的攔截也讓外界擔心恐會擦槍走火。
(中時電子報)
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