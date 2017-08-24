南開科大「溫馨祖孫情 共學展才藝」 場面熱鬧
南投縣政府教育處為慶祝106年祖父母節，今〈24〉日由南投縣家庭教育中心在南開科技大學表演廳舉辦「溫馨祖孫情‧共學展才藝」活動，透過活動倡導世代傳承，展現祖孫間溫馨互動、共學的樂趣，吸引地方各界熱烈參與，共同歡慶祖父母節，場面熱鬧。
南投縣政府教育處長李孟珍指出，舉辦祖父母節主要是為喚起各界重視家庭世代關係、孝道及敬老尊賢的傳統倫理觀念，以彰顯祖父母對家庭、社會的貢獻與重要性。
此次慶祝106年祖父母節「溫馨祖孫情‧共學展才藝」活動，就集結全縣各鄉鎮樂齡學習中心祖孫組隊參加，以「溫馨祖孫情」為主題，用戲劇、舞蹈、樂器演奏、律動等方式參與演出，讓年長者展現青春活力的一面，並藉由與孫子女共學、共演呈現祖孫互動的情誼。
今天的活動除動態表演，會場並布置爺奶臉譜秀，由社區民眾及學生於卡片上彩繪「我的爺奶」及輔以文字說明與祖父母間之家庭互動經驗，讓參與者得以重溫祖父母帶給我們的關愛與溫馨，面對繁忙的工商社會，讓孝親尊老「零」距離，在祖父母節前夕辦理此一活動，顯得特別有意義。
(中時)
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