北市國民黨若推蔣萬安 民進黨：藍營會歸隊

2018台北市長選舉備受關注，國民黨拚收復失土，傳出黨內屬意青壯派立委蔣萬安出馬。蔣萬安23日接受蔻蔻早餐廣播節目訪問時強調，他將重心放在立法院，現階段目標有要選中常委，但並沒有規劃要參選台北市長。（劉宗龍攝）

世大運成功與否，是民進黨在下屆台北市長選舉一役中，是否與台北市長柯文哲繼續合作的指標，民進黨格外謹慎，因為國民黨黨主席換成吳敦義之後，民進黨壓力變大。民進黨秘書長洪耀福研判，國民黨派出蔣萬安參選台北市長的機率很高，因為血統的因素，藍營會歸隊。

洪耀福認為，花蓮縣長傅崐萁也是變數，傅崐萁很有政治能力，擅長談判、折衝，和吳敦義談判也是一個局。至於前總統府發言人羅智強，應該「跑龍套」而已。

至於嘉義縣，前後任縣長陳明文、張花冠，嘉義縣兩個太陽，最近吵了不可開交，但也因為「互吵」，間接拉抬各自擁護，有意參選的下屆縣長的農委會副主委翁章梁及副市長吳芳銘。

洪耀福說，吳芳銘跟翁章梁因為兩個太陽，知名度越來越高，省下不少宣傳費。

(中時)