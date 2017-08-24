「連家都不可以回」 郭書瑤坐商務艙淚崩

郭書瑤高中休學進演藝圈工作。(圖／本報系資料照)

郭書瑤轉戰戲劇圈表現亮眼，這次靠《通靈少女》入圍金鐘52迷你劇集女主角獎，不過高中休學進入演藝圈的她，曾一度因為生活只有賺錢，讓她在飛機上淚崩，還因沒有上大學成為她心中遺憾。

公視《誰來晚餐》邀請郭書瑤拜訪為了夢想到泰國賣咖啡的邱士昕、張貽婷夫妻，這也讓她憶起剛出道時的心路歷程，高中休學後進入演藝圈，她坦言剛開始很猶豫這個選擇是對或錯，有一次坐在飛機商務艙，突然想到自己辛苦工作，都沒辦法好好過生活，忍不住淚崩，「我為什麼要這麼可憐，我連家都不可以回」。

而不能上大學，也是郭書瑤至今的遺憾，因為沒辦法體驗到學生生活，譬如大家都有的共同回憶大學迎新、舞會等。本來進演藝圈前很想結婚，但現在卻還好，不過看到邱士昕、張貽婷夫妻互相扶持，讓她又開始嚮往婚姻生活。

(中時電子報)