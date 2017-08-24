議員批發令槍失靈 世大運組委會：加強備援能力

針對我國滑輪溜冰選手陳映竹23日上午預賽及複賽的成績紀錄，大會僅能作為進入決賽之依據，國際滑輪溜冰總會未採納列入破紀錄參考，台北市議員王鴻薇批市府主辦單位應負責，世大運副執行長鄭芳梵表示，滑輪溜冰項目23日上午發生電子發令槍受干擾而無法使用的情況，大會為讓賽程順利進行，在上午進行的預賽及複賽賽程改為採用手動計時鳴槍。電子發令槍於緊急排除干擾狀況後，23日下午各項決賽均採為電子槍發令。

本次世大運計時計分系統各種狀況，鄭芳梵除已要求各競賽項目每日開賽前務必再次檢查之外，也要求負責的單位務必加強各項備援能力。

(中時)