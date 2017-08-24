YS模擬選才實境體驗，職場NPC助青年求職不卡卡。（吳江泉攝）

YS邀請企業主管擔任職場NPC與求職青年朋友進行模擬面試實戰演練。（吳江泉攝）

為協助青年朋友求職面試不卡關，並增進個人就業競爭力，勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(YS)邀請企業主管擔任職場NPC與求職青年朋友進行模擬面試實戰演練，讓青年體驗前所未有的集體面試震撼教育。

來自電子、機械、半導體、光電、食品、觀光等不同產業的6位職場NPC(Non-player character)，要在有如電玩生存遊戲的職場環境中，提供青年「升級戰力」契機，打造職涯新藍圖。在YS的邀請下，包括卡訊電子吳珮蓉董事長、台灣強克蘇秀雲經理、華泰電子伍章蓉經理、頎邦科技許美娥經理等，一字排開展現大陣仗面試實境。

第一關青年先上台進行限時2分鐘的自我介紹，在介紹中練習強化自我行銷能力，並在短時間內呈現自我亮點吸引面試官目光，接著進行機智問答考驗臨場反應外，也體驗真實面試情況，最後透過「人才競標」方式，讓青年進一步了解面試主管的選才重點。

即將退伍的康同學，趁著休假時間到YS參與選才大會，他認為職場新鮮人求職的最大挑戰在於沒有實務經驗，「因為從來沒有工作經驗，透過模擬選才大會可以同時知道不同產業的主管需要的人才特質，這活動讓我很有收穫，之後會積極準備、爭取心目中理想工作」。

企業主管也提醒毫無工作經驗的新鮮人可以以實例說明自己曾參與過的社團或校外活動經驗，或是提出與職務相關的專業證照，讓面試官能進一步了解求職者的人格特質與專業職能；若是準備轉職的青年，面試前記得重新盤點個人能力，說服面試官自己將如何善用過去的工作經驗轉而勝任現職。企業主管們建議，在面試時要注意避免思考太久或強調自己是想來企業學習，畢竟企業需要的是「即戰力」，期待求職者能發揮所長為公司帶來效益。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，錯過這次選才會的青年朋友，不用扼腕，可以參加YS舉辦的「職涯教練」會談，課程將由企業人資主管親自授課，不僅傳授履歷撰寫、面試技巧及求職技能，也將分享職場應對溝通術，教你如何建立良好的職場人際關係；如果還沒準備好「實戰」，也可以從學習他人經驗開始，9月開始YS所推出每月一講「名人講堂」活動，將由青年創業家「崴爺」打頭陣，10月份則有熱門YouTuber「冏星人」與創作歌手魏如昀接力登場，YS要開啟青年朋友寬度視野及自信，提升職場競爭力，詳細活動訊息請逕上勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心官網或電洽07-2313232查詢。

(中時)